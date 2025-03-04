Katar'daki büyükelçiler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince düzenlenen iftarda buluştu
Katar’da görev yapan büyükelçiler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ramazan programında bir araya geldi.
Doha
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde Doha’da gerçekleştirilen iftar programına Katar'daki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, kordiplomatik temsilciler, Katarlı üst düzey yetkililer ve elçilik çalışanları katıldı.
Programda konuşan Büyükelçi Göksu, Katar’daki diplomatik temsilciler ile iletişimlerinin üst seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Türk Büyükelçiliği olarak Katar'da bulunan diğer büyükelçiler ile güçlü şekilde kurduğumuz bağlar ve diplomatik ilişkilerimiz var. İstedik ki her muhatabımız ile ilişkilerimizi bu tarz davetlerle daha da geliştirelim." dedi.
Katar'da görev yapan büyükelçileri ve eşlerini bir iftar vesilesi ile misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Göksu, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin her zaman kucaklayıcı ve insan odaklı dış politika anlayışının bir yansıması olarak bu daveti gerçekleştirdik. Ramazan ayı, dostlukların pekiştirildiği, dayanışma ve paylaşmanın ön plana çıktığı müstesna bir zaman dilimi. Biz de bu vesileyle Katar'daki büyükelçilerle bir araya gelerek dostane ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak istedik."
Büyükelçi Göksu, Türkiye'nin dış politikasını köklü devlet geleneği ve insani değerler ışığında yürüttüğüne işaret ederek, "Türkiye olarak, uluslararası ilişkilerimizi barış, istikrar ve iş birliği temelinde şekillendiriyoruz. Bu anlayışın bir yansıması olarak, şu an bulunduğumuz Katar'da siz değerli büyükelçileri Türkiyemizin gönül sofrasında buluşturmaya devam ediyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.