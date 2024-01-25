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Dünya

Katar, Netanyahu'nun "arabuluculuk çabalarıyla" ilgili medyada yer alan açıklamalarını kınadı

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Doha'nın Hamas ve Tel Aviv arasındaki arabuluculuk çabalarıyla" ilgili basına düşen açıklamalarını kınadı.

İbrahim Khazen, Mahmut Geldi, Bekir Aydoğan  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Katar, Netanyahu'nun "arabuluculuk çabalarıyla" ilgili medyada yer alan açıklamalarını kınadı

Erbil

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Katar'ın arabuluculuğuna ilişkin basında çıkan haberlerde, İsrail Başbakanına atfedilen açıklamaları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların doğru çıkması durumunda masum hayatları kurtarma çabalarını engelleyeceğine dikkati çeken Ensari, söz konusu açıklamaların detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Geçen yıl başarılı arabuluculuk sayesinde yüzden fazla rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatan Ensari, "Katar, Gazze Şeridi'ne gerekli insani yardımların girişini garantileyecek yeni bir esir takası anlaşması için İsrail de dahil tüm taraflarla kesintisiz diyaloğa devam etti." bilgileri paylaştı.

Basında yer alan açıklamaların doğru çıkmasının, Netanyahu'nun, İsrailli rehineler de dahil hayat kurtarmaya öncelik vermek yerine siyasi nedenlerle arabuluculuk çabalarını baltalamak istediğini göstereceğini ifade eden Ensari, Netanyahu'nun ayrıca Katar'ın ABD'yle stratejik ilişkileriyle meşgul olacağına esir takası anlaşmasının önündeki engelleri kaldırmaya odaklanması gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlamıştı.

Ses kaydında "Hamas'a yeterince baskı kurmadığı için esir takasındaki çabalarına karşı Katar'a teşekkür etmediğini" söyleyen Netanyahu, Katar-ABD ilişkilerini eleştirmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İsrailli esir ailelerine göre Netanyahu'nun Katar'ı eleştiren ses kaydını Başbakanlık Ofisi sızdırdı

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Netanyahu’nun Katar’ı eleştirdiği ses kaydının sızdırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu ile yapılan görüşmeyi kaydedip medyaya servis ettiklerine ilişkin iddiayı yalanlayan esir aileleri, görüşmelerdeki tüm konuşmaların Başbakan'ın ekibi tarafından kaydedildiğini belirtti.

Toplantı öncesi telefonlarının yetkililerce ellerinden alındığını vurgulayan aileler, “(Esir takası konusundaki) anlaşma ve arabuluculara ilişkin bilgilerin sızdırılması kararı Başbakanlık Ofisine aittir.” ifadelerini kullandı.

Bu tür sızmalara karşı “sansür” uygulanması gerektiğini savunan aileler, kabinenin görevinin esirlerin “hayatlarını tehlikeye atacak krizleri engellemek” olduğunu kaydetti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Başbakan Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayımlamıştı.

Ses kaydında "Hamas'a yeterince baskı kurmadığı için esir takasındaki çabalarına karşı Katar'a teşekkür etmediğini" söyleyen Netanyahu, Katar-ABD ilişkilerini eleştirmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de basında Netanyahu’ya atfedilen açıklamaların doğru çıkmasının İsrail Başbakanı'nın, İsrailli esirler dahil hayat kurtarmaya öncelik vermek yerine siyasi nedenlerle arabuluculuk çabalarını baltalamak istediğini göstereceğini ifade etmişti.

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