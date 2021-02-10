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Dünya

Katar ile Suudi Arabistan arasındaki ticari faaliyetlerin 14 Şubat'ta başlayacağı açıklandı

Katar ile Suudi Arabistan arasında 14 Şubat itibariyle ticari faaliyetlerin başlayacak.

Serdar Bıtmez,Safiye Karabacak   | 10.02.2021
Katar ile Suudi Arabistan arasındaki ticari faaliyetlerin 14 Şubat'ta başlayacağı açıklandı

Doha

Katar ile Suudi Arabistan arasında 14 Şubat itibariyle Ebu Semra Sınır Kapısı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyularak ticari faaliyetlerin başlayacağı bildirildi.

Katar Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Selva Sınır Kapısı'ndan Katar'daki Ebu Semra Sınır Kapısı'na gelen ve geçiş yapacak ürünlerin hareketi ile ilgili bir dizi düzenleyici prosedür uygulanacağı belirtildi.

Selva Sınır Kapısı'ndan gelen kamyon şoförlerinin Kovid-19 testi yapıldığını gösteren Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı onaylı 72 saat geçerlilik süresi olan bir sertifika alması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ebu Semra Sınır Kapısı aracılığıyla ülkeye ürün taşıyan sürücü ve kamyonların Katar'a girişine izin verilmeyeceği, malların ithalatçı tarafından teslim alınarak, kendi kamyonlarına yükleneceği aktarıldı.

Katar Gümrük Genel İdaresi, Ebu Semra Sınır Kapısı'ndaki boşaltma işleminin ardından kamyonlar ile sürücülerin Suudi Arabistan'daki Selva Sınır Kapısı'na geri gönderilmesini şart koştu.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

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