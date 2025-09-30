Dolar
41.58
Euro
48.82
Altın
3,829.50
ETH/USDT
4,221.90
BTC/USDT
114,314.00
BIST 100
11,048.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır ve Katar, Trump'ın Gazze Planını Hamas'a iletti

Mısır ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'deki savaşı sonlandıracak 20 maddelik çözüm planını Hamas'a ilettiği belirtildi.

Jomaa Younis, Gülşen Topçu, Halime Afra Aksoy  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Mısır ve Katar, Trump'ın Gazze Planını Hamas'a iletti

İstanbul

El-Kahire News kanalının ismini açıklamadığı Mısırlı bir emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Katar ve Mısır, ABD'nin Gazze planını Hamas'a iletti.

Habere göre, Hamas, Katar ve Mısır'a planı "olumlu ve objektif bir şekilde inceleyeceğini" aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katar ve Mısır'dan, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, Filistinli kaynaklar da Başkan Trump'ın Gazze planının bir nüshasının Hamas'a ulaştığını dile getirdi.

Kaynaklar, Hamas'ın diğer Filistinli gruplarla birlikte bu planı değerlendireceğini kaydetti.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi ise El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump tarafından açıklanan Gazze planının, İsrail'in düşüncesine yakın olduğunu söyledi.

Trump'ın planındaki maddelerin muğlak, boşluklarla dolu ve güvence içermediğini kaydeden Merdavi, planın amacının da Filistin Devleti'nin tanınmasına dönük uluslararası desteği bastırmak olduğunu savundu.

Hamas'ın, Trump'ın önerisini inceleyeceğini ve bunu Filistinli gruplarla görüşeceğini kaydeden Merdavi, Hamas'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını içermeyen ve onları katliamlardan korumayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla telefonda Trump'ın Gazze planını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanın durması için Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum
500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği

Benzer haberler

Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama

Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama

Mısır ve Katar, Trump'ın Gazze Planını Hamas'a iletti

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik senaryoları reddediyoruz

Türkiye-Mısır askeri tatbikatı ve Doğu Akdeniz'de yenilenen ittifaklar

Türkiye-Mısır askeri tatbikatı ve Doğu Akdeniz'de yenilenen ittifaklar
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı

Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı
Mısır’daki Ras Muhammed Milli Parkı, dalış tutkunları ve doğaseverler için güzel bir deneyim sunuyor

Mısır’daki Ras Muhammed Milli Parkı, dalış tutkunları ve doğaseverler için güzel bir deneyim sunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet