Dolar
19.36
Euro
21.44
Altın
2,043.68
ETH/USDT
2,116.30
BTC/USDT
30,788.00
BIST 100
5,135.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatılması dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen törene katılıyor
logo
Dünya

Katar: Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin, söylenenlerin sadece spekülasyon olduğunu söyledi.

Mehmet Nuri Uçar  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Katar: Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok

Istanbul

Başbakan Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ve bazı Arap ülkelerinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye konusunu görüşmek üzere bugün yapacağı toplantı öncesi Katar televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Katar'ın Esed rejimi konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayan Al Sani, "Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok." ifadelerine yer verdi.

Al Sani, Suriye'de gerçek bir siyasi çözüm olmadan Katar'ın normalleşme tutumunda bir değişiklik olmayacağını ve bu konuda adım atmayacağını belirterek, "Suriye'nin Arap Birliğindeki üyeliğini askıya alma gerekçeleri hâlâ geçerli." dedi.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 201'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Arap ülkeleri Suriye'de Esed rejimi ile normalleşme yolunda ilerliyor

Yaklaşık 12 yıl aranın ardından Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mıkdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmüştü.

İkili, konsolosluk hizmetleri ve uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik adımlar da dahil olmak üzere birçok konuyu görüşmüştü. Görüşmelerde ayrıca Suriye’nin Arap Birliği’ne yeniden dahil edilme çalışmaları olmuştu.

Mıkdad'ın ziyareti, Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011’den bu yana Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan’a gerçekleşen ilk ziyaret olmuştu.

Basında yer alan haberlere göre de Suudi Arabistan'ın Esed'i 19 Mayıs'ta Riyad'ın ev sahipliğinde yapılacak Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planladığı iddia edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Eylül 2022'de 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki temasları kapsamında Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüşmüştü.

Mısır'ın da Esed rejimi ile son dönemde ciddi bir diplomatik atılım süreci geçiriyor. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, 27 Şubat'ta Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz
'Türkiye'nin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacak ama aynı zamanda Türk diplomasinin yüzyılı olacak'

Benzer haberler

Katar: Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok

Katar: Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok

Deyrizor’da terör örgütü PKK/YPG ile Esed rejimi çatıştı

Halepli kardeşler 11 yıldır rejim hapishanesinde tutulan babalarının yolunu bekliyor

ABD, DEAŞ’ın elebaşlarından birini Suriye’nin doğusunda ele geçirdiğini açıkladı

ABD, DEAŞ’ın elebaşlarından birini Suriye’nin doğusunda ele geçirdiğini açıkladı
Körfez dışişleri bakanları Suriye konusunu görüşmek üzere cuma günü Cidde'de toplanacak

Körfez dışişleri bakanları Suriye konusunu görüşmek üzere cuma günü Cidde'de toplanacak
Suriye’nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor

Suriye’nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet