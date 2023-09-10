Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,626.00
BTC/USDT
25,800.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Japonya ile 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan yayındayız.
logo
Dünya

Katar Emiri ile Libya Başbakanı bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Mehmet Nuri Uçar  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Katar Emiri ile Libya Başbakanı bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü Kaynak: Qatari Emirate Council / Handout

İstanbul

Libya hükümeti, resmi sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başbakan Dibeybe ve Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki görüşmede, elektrik, güneş enerjisi, altyapı, ulaşım ve spor alanlarında çok sayıda ortak işbirliği konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmelerin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren konularda koordinasyonun önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, iki taraf da Sudan'daki çatışmaların sona ermesi, birlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları desteklemenin gerekliliğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Bariyerlerin kapanmasıyla hemzemin geçitte kalan taksi, trenle çarpışmaktan "kıl payı" kurtuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü

Benzer haberler

Katar Emiri ile Libya Başbakanı bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri ile Libya Başbakanı bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Başbakan Dibeybe: Libya'da seçimlerin en kısa zamanda yapılması gerekiyor

HAK'tan akrediteli helal belgeli ürünler Katar pazarında yer alabilecek

Cohen-Menguş görüşmesinin duyurulması İsrail Dışişleri ile Mossad arasında krize yol açtı

Cohen-Menguş görüşmesinin duyurulması İsrail Dışişleri ile Mossad arasında krize yol açtı
Libyalılardan, "Cohen-Menguş" görüşmesiyle ilgili soruşturma açılması talebi

Libyalılardan, "Cohen-Menguş" görüşmesiyle ilgili soruşturma açılması talebi
İsrail Dışişleri, Cohen-Menguş görüşmesine ilişkin "önceki açıklamasını" yalanladı

İsrail Dışişleri, Cohen-Menguş görüşmesine ilişkin "önceki açıklamasını" yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet