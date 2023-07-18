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Dünya

Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkent Doha'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ali Semerci  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Katar Emiri Şeyh Temim, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Emir Temim, paylaşımında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, ekonomik işbirliğini daha umut verici fırsatlara ve ufuklara kavuşturma çerçevesinde iki kardeş halkın ortak menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde bir araya geldiklerini kaydetti.

Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları tartıştıklarını ve bunları ele almak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladıklarını aktardı.

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