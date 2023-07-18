Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkent Doha'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
İstanbul
Katar Emiri Şeyh Temim, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
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Emir Temim, paylaşımında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.
Şeyh Temim, ekonomik işbirliğini daha umut verici fırsatlara ve ufuklara kavuşturma çerçevesinde iki kardeş halkın ortak menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde bir araya geldiklerini kaydetti.
Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları tartıştıklarını ve bunları ele almak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladıklarını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.