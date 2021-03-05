Euro
8.99
Dolar
7.54
BIST 100
1,541.98
Altın
1,699.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Serdar Bıtmez,Muhammed Semiz   | 05.03.2021
Katar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Erdoğan'a taziye telgrafı

Doha

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Emiri'nin yaralı askerler için acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında 33 bin 963 işletme ve kişiye idari yaptırım uygulandı
Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
ABD'nin New York şehrinde Kovid-19 bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddia edildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 520 bini geçti

Benzer haberler

Katar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar ve Mısır, aralarındaki sıcak ilişkileri geri getirmeye çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile telefonda görüştü

Katar Savunma Bakanlığı: Türkiye ile yeni iş birliği anlaşmaları imzaladık

Katar Savunma Bakanlığı: Türkiye ile yeni iş birliği anlaşmaları imzaladık
Katar ile Türkiye arasındaki iş birliği, öğrenci değişimiyle eğitim alanında da gelecek vadediyor

Katar ile Türkiye arasındaki iş birliği, öğrenci değişimiyle eğitim alanında da gelecek vadediyor
Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı

Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı