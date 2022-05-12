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Dünya

Katar Emiri Al Sani bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Tahran'da

Katar'ın, İran ile ABD arasındaki meseleler nedeniyle çıkmaza giren nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Ahmet Dursun   | 12.05.2022
Katar Emiri Al Sani bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Tahran'da

Ankara

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gitti.

İran devlet televizyonuna göre, Katar Emiri Al Sani, Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından karşılandı.

Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geleceği ve iki liderin ikili, bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

İran ile ABD arasında daha önce de ara bulucu rol üstlenen Katar'ın, İran ile ABD arasındaki meseleler nedeniyle çıkmaza giren nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Al Sani'nin Tahran ziyareti, Viyana'daki nükleer müzakerelerin koordinatörü ve Avrupa Birliğinin (AB) Başmüzakerecisi Enrique Mora'nın da Tahran'da temaslarda bulunduğu sırada gerçekleşiyor.

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı 11 Mart'ta durdurulan Viyana'daki nükleer görüşmeler, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin İran'ın öne sürdüğü şart üzerine çıkmaza girmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yaptırımların kaldırılması konusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "ulusal kahramanlar" olarak nitelediği Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımların kaldırılmasının ülkesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.

ABD yönetimi ise nükleer anlaşmanın kapsamı dışındaki yaptırımların kaldırılması için Washington'un endişelerinin Tahran tarafından giderilmesi gerektiğini açıklamıştı. ABD medyasında, Washington'un Devrim Muhafızları Ordusu'nun "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılsa dahi ona bağlı Kudüs Gücü'nün listede tutulacağı bir plan üzerinde çalıştığına dair iddialar yer alıyor.

İran ise yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koşuyor.

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