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Dünya

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze'de İsrailli esirlerin bulunduğu bir yeri kasten bombaladığını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin bulunduğu bir yeri kasten bombaladığını ve onların öldüklerinden emin olmak için aynı yeri tekrar bombaladığını duyurdu.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze'de İsrailli esirlerin bulunduğu bir yeri kasten bombaladığını duyurdu Fotoğraf: Ahmed Zaqout/AA

Gazze

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram platformunda yayınlanan video konuşmasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun son zamanlarda bazı İsrailli esirlerin bulunduğu bir yeri bombaladığını ve onların öldüklerinden emin olmak için bombalamayı tekrarladığını dile getirdi.

Ellerinde, İsrail'in esirleri ve onların korumasını sağlayan nöbetçileri öldürmek amacıyla söz konusu mekanı kasten bombaladığını doğrulayan istihbarat bilgileri olduğunu kaydeden Ebu Ubeyde, Kassam Tugayı unsurlarının esirleri çıkarmak için girişimlerde bulunduğunu ve onlardan birini çıkarmayı başardığını ancak akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Ebu Ubeyde, bu olaydan ve esirlerin hayatlarından tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hükümetini ve ordusunu sorumlu tuttu.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

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