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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Deyr Belah Belediyesine düzenlediği saldırıda Belediye Başkanı da öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında Belediye Başkanı Diyab el-Cerv'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hosni Nedim, Ali Semerci  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Deyr Belah Belediyesine düzenlediği saldırıda Belediye Başkanı da öldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Gazze'deki Yerel Yönetim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Deyr el-Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında Belediye Başkanı Cerv'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Cerv, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 4'üncü belediye başkanı oldu.

İsrail daha önce de Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Megari, El-Magazi Belediye Başkanı Hatim el-Gamri ve Ez-Zehra Belediye Başkanı Mervan Hamed'i öldürmüştü.

İsrail’in bugün Deyr Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah Belediyesi binasını ve Gazze şehrinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulu bombalaması, "tüm uluslararası yasa ve normların apaçık ihlali ve savunmasız sivilleri kasıtlı olarak hedef alma" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşananların, İsrail'in vahşetini ve dünyanın kuşatılmış ve mazlum halkın acılarına karşı sessizliğini yansıtan büyük bir insani suç olduğu dile getirildi.

Uluslararası topluma ve dünyaya katliamların ve felaketlerin son bulması ve halk için adaletin sağlanması amacıyla acilen harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ne uygulanan "ırkçı kuşatmanın ve kanlı savaşın" sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çalışmak gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.

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