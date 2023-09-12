Dolar
26.89
Euro
28.86
Altın
1,920.15
ETH/USDT
1,580.00
BTC/USDT
25,720.00
BIST 100
8,146.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanadalı savcı: Müslüman aileyi katleden saldırgan "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldı

Kanada'da federal savcı, Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürerek 4 aile üyesini öldüren saldırganın "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldığını söyledi.

Salih Okuroğlu, Dilara Karataş  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Kanadalı savcı: Müslüman aileyi katleden saldırgan "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldı

Ankara

Federal savcı Sarah Shaikh, duruşmanın yürütüldüğü mahkemede yaptığı açılış konuşmasında, Nathaniel Veltman'ın kamyonetini doğrudan Müslüman ailenin üzerine sürmeden önce saldırısını üç ay boyunca planladığını belirtti.

Shaikh, Veltman'ın "beyaz milliyetçiliğinden" ilham alarak hareket ettiğini dile getirdi.

Veltman'ın saldırısından iki hafta önce satın aldığı kamyoneti "son sürat" kullandığını ve kaldırıma çıkarak kurbanlara çarptığını kaydeden Shaikh, Veltman'ın gözaltına alındıktan sonra dedektiflere amacının siyasi olduğunu anlattığını vurguladı.

Shaikh, Veltman'ın saldırı günü evinden öldürme niyetiyle Müslüman insanları aramak üzere ayrıldığını söylediğini ve araçların Müslümanlara saldırmak için kullanılabileceği mesajını vermek için saldırısında kamyon kullandığını ifade ettiğini aktardı.

Saldırgan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs suçlarını kabul etmedi.

5 Eylül'de hakim karşısına çıkan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kanada'daki Müslüman karşıtı saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

London polisi, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı
Ankara'daki suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye Maarif Vakfı dünyada eğitim ağını genişletmeye devam ediyor

Benzer haberler

Kanadalı savcı: Müslüman aileyi katleden saldırgan "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldı

Kanadalı savcı: Müslüman aileyi katleden saldırgan "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldı

2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 127-118 yenen Kanada, üçüncü oldu

Kanada'da 800'e yakın orman yangını halen kontrol altına alınamadı

2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor

2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor
Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
Kanada'da eski yatılı kilise okulunda 14'ü bebeğe ait olabilecek 93 çocuk mezarı bulundu

Kanada'da eski yatılı kilise okulunda 14'ü bebeğe ait olabilecek 93 çocuk mezarı bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet