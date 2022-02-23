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Dünya

Kanada'dan Ukrayna'daki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan Rusya'ya yaptırım kararı

Kanada, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma ve bölgeye asker görme kararına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu.

Mücahit Oktay   | 23.02.2022
Kanada'dan Ukrayna'daki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan Rusya'ya yaptırım kararı

New York

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeyerek Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanıyan Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

"Rusya'nın küstah provokasyonları dünyadaki güvenlik ve barış için bir tehdittir." diyen Trudeau, Kanada'nın "Rus saldırganlığı" karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi gönderdiğini söyledi.

Kanada Başbakanı, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında Kanadalıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıdığı ayrılıkçı bölgeler, Donetsk ve Luhansk ile tüm finansal anlaşmalardan menedeceğini bildirdi.

Trudeau ayrıca, yaptırımların ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyelerini de hedef alacağını ve Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almalarının yasaklayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden da Washington'un Rusya'nın askeri bankasına ve finans kuruluşu VEB'ye karşı "tam blokaj yaptırımları" kararı aldığını duyurmuştu.

Washington ayrıca, ilerleyen günlerde Rus seçkinlerine ve aile yakınlarına da yaptırımlar uygulayacağını ve Moskova'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi halinde daha sert cezaları devreye sokacağı uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Kiev yönetimine rağmen Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi pazartesi günü imzalamıştı.

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