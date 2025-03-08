Kanada'dan Trump'ın gümrük tarifelerinden etkilenen işletmelere yardım duyurusu
Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeden ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 ek gümrük tarifesinden etkilenen şirketler, işletmeler ve vatandaşlara 6 milyar dolardan fazla yardımda bulunacağını açıkladı.
Ankara
Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen mallara getirdiği tarifenin yürürlüğe girmesine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Tarifelerden etkilenen işletmelere, ABD dışında yeni pazarlar bulmalarına destek olmak amacıyla 2 yıl boyunca 5 milyar dolarlık yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca 1 milyar dolar değerindeki ek yardımın tarımı desteklemek için çiftçilere, 500 milyon dolarlık kredi yardımının ise tarifelerden doğrudan etkilenen firmalar ile işletmelerin tedarik zincirindeki şirketlere sağlanacağı bildirildi.
Kanada Ekonomi Bakanı Dominic LeBlanc, bu önlemin ülkenin ekonomik istikrarını sağlamaya yönelik alındığını aktararak, ABD'nin "haksız yere" uyguladığı tarifelere karşılık Kanadalı işletmeleri ve çalışanları desteklemekte kararlı olduklarını kaydetti.
Kanada ve Meksika'ya gümrük tarifeleri
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10'luk daha düşük tarife getirilirken, bu tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.
Trump, 3 Şubat'ta Kanada ve Meksika'nın sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında tarifelerin uygulanmasını 1 ay süreyle durdurmuştu.
Sürenin dolmasıyla ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik askıya alınan yüzde 25 gümrük vergileri, 4 Mart'ta yürürlüğe girmişti.
Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ülkesinin ABD'den yaptığı 155 milyar dolar değerindeki ithalata aynı oranda ek gümrük vergisi ekleyerek karşılık vereceğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.