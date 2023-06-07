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Dünya

Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı.

07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.

Gün boyu puslu havaya sebep olan New York'taki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.

Orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliği gün doğumu sırasında etkili olmayı sürdürüyor.

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