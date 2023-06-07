Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı.
ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.
Gün boyu puslu havaya sebep olan New York'taki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.
Orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliği gün doğumu sırasında etkili olmayı sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.