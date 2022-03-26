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Dünya

Kanada'da genç göçmenler yüksek yaşam maliyeti nedeniyle ülkeyi terk etme eğiliminde

Kanada’da yapılan anket, ülkeye yeni gelen genç göçmenlerin yüzde 30'unun iki yıl içinde ülkeyi terk edebileceğini ortaya koydu.

Seyit Aydoğan   | 26.03.2022
Kanada'da genç göçmenler yüksek yaşam maliyeti nedeniyle ülkeyi terk etme eğiliminde Fotoğraf: Mert Alper Derviş/AA

Toronto

Kanada Vatandaşlık Enstitüsü (ICC) tarafından Leger Araştırma Şirketine ulusal çapta yaptırılan ve 3 bin 600 kişi gerçekleştirilen ankette, ülkeye gelen genç ve eğitimli göçmenlerin eğilimleri incelendi.

Ankete katılan Kanada’ya yeni gelen 18-34 yaş grubundaki göçmenlerin yüzde 30'u ve üniversite eğitimli genç Kanadalıların yüzde 23'ü, yüksek yaşam maliyeti nedeniyle iki yıl içinde başka ülkeye taşınma ihtimallerinin yüksek olduğunu beyan etti.

Kanada Vatandaşlık Enstitüsü CEO'su Daniel Bernhard, anket sonuçlarını açıkladığı basın açıklamasında, "Kanada bir göçmenler ulusudur ve kendimize anlattığımız hikayelerden biri, nereden olurlarsa olsunlar yeni göçmenleri memnuniyetle karşıladığımızdır. Ancak bu genel olarak doğru olsa da yeni anket verileri, birçok yeni Kanadalının burada güven krizi yaşadığına işaret ediyor. Bu, Ottawa için alarm zilleri anlamına gelmeli." dedi.

Ankete katılanların yüzde 72’si, Kanadalıların göçmenlerin karşılaştığı zorlukları anlamadığını düşünürken, bu zorluklardan en önemlisinin ülkedeki yaşam maliyeti olduğu belirlendi.

Ekonomistlerin enflasyon oranlarının daha da yükselebileceği uyarısında bulunduğu Kanada'da yaşam maliyeti, son 30 yıldır görülmemiş oranda arttı.

Rekor seviyedeki düşük faiz oranları nedeniyle Kanada'daki ev fiyatlarının son iki yılda yüzde 52 artması, uygun fiyata kiralık konut bulunmasını zorlaştırıyor.

Ankete göre yaşam maliyetinin artmasının yanı sıra yeni Kanadalılar arasındaki bir diğer endişe de adil ve yaşanabilir ücretlerle iş bulabilmek.

Ankete katılanların yüzde 29’u, üniversite diplomasına sahip göçmenlere iş deneyimlerine dayalı olarak adil ücret ödendiğini kabul ederken, yüzde 71’i aksi görüş bildirdi.

Kanada'yı diğer göçmen adaylarına yaşanacak bir yer olarak tavsiye etmeyen yeni göçmenler, buna sebep olarak mevcut yönetimi ve yüksek yaşam maliyetini gösterdi.

Anketi gerçekleştiren Leger'in Başkan Yardımcısı Dave Scholz da yaptığı açıklamada, "Veriler, özellikle genç ve yüksek vasıflı göçmenlerin imkansızlıklar arasında mücadele verdiğini gösteriyor. Yeni gelenleri başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kaynaklarla karşıladığımızdan ve fırsat sağlayan bir ülke olmaya devam ettiğimizden emin olmak amacıyla çok çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

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