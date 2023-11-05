Kanada'da Gazze'ye destek gösterisinde İsrail merkezli kahve zinciri için boykot çağrısı
Kanada'nın Toronto kentinde ABD'nin Toronto Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişi Gazze'ye destek mesajı verirken, İsrail merkezli kahve zincirinin de boykot edilmesi çağrısında bulundu.
Ankara
Kanada basınında yer alan haberlere göre, "Filistinli Gençlik Hareketi", Toronto'da Gazze için destek gösterisi düzenledi.
ABD'nin Toronto Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 25 bin kişi, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.
"Hemen ateşkes" ve "Gazze'deki ablukayı bitirin" sloganları atan protestocular, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD Başkanı Joe Biden'ı da tutumları nedeniyle eleştirdi.
Biden ve Trudeau'yu "soykırıma ortak olmak" ve "terörü desteklemek" ile suçlayan protestocular, "Trudeau'nun elinde kan var" sloganları attı.
İsrail merkezli kahve zincirine boykot çağrısı
Öte yandan bir grup protestocu, şehir merkezinde bulunan İsrail merkezli kahve zinciri şubesine giderek boykot çağrısında bulundu.
Eylemciler, şubenin camlarına "Özgür Gazze" , "Soykırımı destekliyorsunuz" ve "Çocuk katilleri" yazdı.
Ayrıca şubenin dış tarafına "Boykot", "Bu işletme soykırımı destekliyor" yazılı etiketler yapıştırıldı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 147 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.