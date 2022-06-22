Dolar
17.35
Euro
18.39
Altın
1,838.96
ETH/USDT
1,093.90
BTC/USDT
20,350.00
BIST 100
2,574.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyesinde

Kanada'da yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,7 ile 1983'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

Seyit Aydoğan   | 22.06.2022
Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyesinde

Toronto

Kanada İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, geçen ay yıllık enflasyonun, 1983'ün aynı dönemindeki yüzde 7,3 seviyesini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun yükselmesindeki en önemli faktörün benzin fiyatlarındaki artış olduğu belirtilerek, benzin fiyatlarının sadece mayıs ayında yüzde 12 arttığı, yıllık artışının da yüzde 48 olduğu bildirildi.

Benzinden sonra en fazla gıda fiyatlarında artış yaşandığı, hanehalkının gıda faturalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı aktarılan açıklamada, gıda kategorisinde yenilebilir katı ve sıvı yağların maliyetinin yüzde 30 ile rekor düzeyde yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçeği yağı tedarikçilerinden biri olduğundan ve savaş, temel gıda maddelerinin kıtlığına neden olduğundan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu yükselişte önemli bir faktördür." denildi.

Kanada'da nisan ayında yüzde 6,7 olan yıllık enflasyon, 1991'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu
Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama: Haksız tahrik indirimi yanlış bir değerlendirmedir
Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı resmi törenle karşıladı
Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyesinde

Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyesinde

Kanada’da aşırı sıcaklar rekor kırıyor

F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1'de sıradaki durak Kanada
Kanada ve Danimarka Kuzey Kutbu'ndaki bir ada için anlaşmaya vardı

Kanada ve Danimarka Kuzey Kutbu'ndaki bir ada için anlaşmaya vardı
Kanada'da Quebec Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar iddialarına karışan 87 kişi belirlendi

Kanada'da Quebec Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar iddialarına karışan 87 kişi belirlendi