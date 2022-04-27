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Dünya

Kanada'da çok nadir bir deniz canlısının 450 milyon yıllık fosili bulundu

Kanadalı bir grup bilim insanı, bir süredir yürüttükleri kazı çalışmalarında çok nadir bir deniz canlısına ait 450 milyon yıllık fosil buldu.

Seyit Aydoğan   | 27.04.2022
Kanada'da çok nadir bir deniz canlısının 450 milyon yıllık fosili bulundu

Toronto

Araştırma ekibinin başındaki paleontolog Joe Moysiuk, Ordovisyen döneme ait yaklaşık 450 milyon yıl önce yaşamış bir eklem bacaklı türü olan fosil bulduklarını, fosile "Tomlinsonus Dimitrii" adını verdiklerini belirtti.

İyi korunmuş durumdaki fosilin, Simcoe Gölü'nün kuzeydoğu kıyısındaki Brechin'de bulunduğunu aktaran Moysiuk, fosilin yaklaşık bir insan işaret parmağı büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Fosilin eklem bacaklıların marrellomorf grubunun parçası olduğunu bildiren Moysiuk, "Tomlinsonus'un olağanüstü tüy benzeri dikenlerle bezeli süslü bir baş kalkanı var. Bu garip görünüşlü hayvan muhtemelen çamurlu deniz tabanını son derece uzun bacaklı bir çift uzuv kullanarak aşmıştır." dedi.

Fosilin, o zamanlar Ontario eyaletinin çoğunu kaplayan sığ okyanusların tabanında yaşadığını kaydeden Moysiuk, düzenli olarak fırtınalara maruz kalan deniz tabanının kaplandığını ve oluşan tortuların bölgedeki organizmaları kaplayarak koruduğunu belirtti.

Çalışmanın ortak yazarı George Kampouris, genellikle bir organizmanın yalnızca kabukları ve kemikleri gibi sert kısımları fosilleşme eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Brechin'deki keşif, Tomlinsonus'un tamamen yumuşak gövdeli olması ve normalde korunmamış olması bakımından benzersizdi." ifadesini kullandı.

Araştırma ekibinden Jean-Bernard Caron da "Yumuşak doku fosilini bulmak büyük bir sürprizdi. Çünkü bu yaratıklar, Ordovisyen döneminde Kuzey Amerika'nın doğusundaki geniş suları işgal eden sığ resif tortularında görülmedi. Tomlinsonus gibi tamamen yumuşak gövdeli türlerin bulunması, o zamanlar gerçekten var olan çeşitliliğinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Ontario Kraliyet Müzesi'ndeki Dawn of Life sergisinde sergilenen Tomlinsonus fosiline ait çalışma The Journal of Paleontology dergisinde yayımlandı.

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