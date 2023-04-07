Dolar
19.26
Euro
21.02
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,852.00
BTC/USDT
27,860.00
BIST 100
4,910.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Kanada'da buz fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Kanada’nın en kalabalık iki eyaletini vuran buz fırtınası, iki kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Çağla Güngör  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Kanada'da buz fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Ankara

New York Post'un haberine göre, Quebec ve Ontario eyaletlerinde etkili olan buz fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağaçların devrilmesine ve enerji hatlarının kopmasına yol açan fırtına sebebiyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Poweroutage.com, Quebec’te yaklaşık bir milyon, Ontario’da ise yaklaşık 110 bin kişinin elektriğinin olmadığını bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, enerjisiz kalan eyaletler için gerekirse federal yardım sağlamayı teklif etti.

Bu iki eyalet, ülkenin yaklaşık 39 milyon olan nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

Quebec ve Ontario'daki elektrik sağlayıcıları, kesintiyi gidermeye çalışıyor, onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Bu da birçok Kanadalının Paskalya Bayramı'nı elektriksiz geçirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor
Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 82'ye yükseldi
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Kanada'da buz fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Kanada'da buz fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Kanada yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattı

Kanada Başbakanı, Finlandiya'nın NATO üyeliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi

Kanadalı doktor, ülkesindeki sağlık sorunlarının aşılması için Türkiye'yi örnek gösterdi

Kanadalı doktor, ülkesindeki sağlık sorunlarının aşılması için Türkiye'yi örnek gösterdi
ABD ve müttefikleri casus yazılımlar konusunda harekete geçiyor

ABD ve müttefikleri casus yazılımlar konusunda harekete geçiyor
Kanada'nın Robinson Crusoe'su ıssız adada plastiklerle mücadele ediyor

Kanada'nın Robinson Crusoe'su ıssız adada plastiklerle mücadele ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet