Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
3,856.50
BTC/USDT
47,199.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'da 50 yaş ve üstüne üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 50 yaş ve üstü kişilere üçüncü doz aşı yapılacak.

Seyit Aydoğan   | 04.12.2021
Kanada'da 50 yaş ve üstüne üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Toronto

Kanada Ulusal Bağışıklama Komitesi'nden yapılan açıklamada, 50 yaş ve üstü Kanadalıların 3. doz güçlendirici Kovid-19 aşısı olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, 50 yaşın üstündeki tüm Kanadalıların, sağlık çalışanlarının, yerli halkın, huzurevleri ile yaşlı bakım merkezlerindekiler gibi savunmasız grupların üçüncü doz aşı yaptırmaları "şiddetle" tavsiye edildi.

Yeni verilerin, iki doz aşının enfeksiyona karşı sağladığı korumanın zamanla azaldığını gösterdiği hatırlatılarak, 18-49 yaş arası yetişkinlere de 2. dozdan 6 ay sonra üçüncü aşıyı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

50 yaş ve üstü için 3. doz aşılama 13 Aralık'ta başlayacak

Bu arada, ülkede 50 yaş ve üstü kişiler için üçüncü doz Kovid-19 aşısına 13 Aralık'tan itibaren başlanacağı açıklandı.

Ontario Eyaleti Halk Sağlığı Şefi Dr. Kieran Moore, eyalette 50 yaş ve üstü grup için 3. doz destekleyici Kovid-19 aşısına 10 gün sonra başlayacaklarını belirtti.

Dr. Moore, "Eğer takviye dozu için uygunsanız, kendinize ekstra bir koruma katmanı sağlamak için lütfen mümkün olan en kısa sürede randevunuzu alın." dedi.

Kanada genelinde omicron varyantının görüldüğü kişi sayısı 15'e çıktı

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, yaptığı açıklamada, Komite'nin özellikle 50 yaş ve üstü grup için aşının güçlendirici dozunu zorladığını çünkü bu grubun virüse karşı ciddi riski altında olduğunu söyledi.

Dr. Tam, "Şu anda sahip olduğumuz veriler, aşıların ciddi sonuçlara karşı oldukça iyi dayandığını gösteriyor ancak aşının asemptomatik enfeksiyona ve herhangi bir semptoma karşı zamanla etkinliğinin azalması açısından kesinlikle aşağı yönlü bir yolculuk var." diye konuştu.

Tam, açıklamasında, ilki 25 Kasım'da başkent Ottawa'da saptanan Kovid-19'un omicron varyantının görüldüğü kişi sayısının Kanada genelinde 15'e ulaştığını da ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü İsviçre'de yeni kısıtlamalar getirildi
Türkiye'de 21 bin 495 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil

Benzer haberler

Kanada'da 50 yaş ve üstüne üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Kanada'da 50 yaş ve üstüne üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Kanadalıların yüzde 52'si İngiliz monarşisini terk etmek istiyor

Kanada'da vahşi yaşamdaki geyiklerde ilk kez Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 belirlendi

Kovid 19'un Omicron varyantı Kanada'da saptandı

Kovid 19'un Omicron varyantı Kanada'da saptandı
Türkiye- Kanada ticari ilişkileri ivme kazanacak

Türkiye- Kanada ticari ilişkileri ivme kazanacak
Kanada'da İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için kampanya başlatıldı

Kanada'da İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için kampanya başlatıldı