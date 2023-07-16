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Dünya

Kanada’daki orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeci sayısı 2’ye çıktı

Kanada’da devam eden orman yangınlarında yaşamını yitiren itfaiyeci sayısı 2’ye çıktı.

Seyit Aydoğan  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Kanada’daki orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeci sayısı 2’ye çıktı

Toronto

Northwest Territories Eyaleti Orman Yangını Biriminden Jessica Davey-Quantick yaptığı açıklamada, bir itfaiyecinin, eyaletin Fort Liard bölgesindeki yangınla mücadele ederken yaralandığını, müdahaleye karşın kurtarılamadığını bildirdi.

Fort Liard bölgesindeki yangında hayatını kaybeden itfaiyeci, bu hafta Kanada'da görev başındayken hayatını kaybeden ikinci itfaiyeci oldu.

British Columbia eyaletinin Revelstoke bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan 19 yaşındaki itfaiyeci Devyn Gale, cuma günü yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yanan ormanlık alan 10 milyon hektarı geçti

Bu arada Kanada’daki orman yangınlarında kül olan ormanlık alan 10 milyon hektarı geçti.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezinden (CIFFC) açıklanan verilere göre, bu yıl Kanada tarihindeki orman yangınlarında şimdiye kadarki en fazla arazi yandı.

En son 1989 yılında nisan-eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunun tamamında yaklaşık 7,6 milyon hektar ormanlık alanın yandığı Kanada’da bu yıl, henüz yangın sezonunun ortasında olunmasına karşın 10 milyon hektarlık ormanlık alan yandı.

Resmi verileri göre, kuru ve yüksek sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları erken başladı ve ülke genelinde şu ana kadar 880 yangın çıktı.

CIFFC açıklamasında, yangınların çoğunun şu anda Batı Kanada'da devam ettiği ve British Columbia eyaletinde bugün itibariyle 376 aktif yangınla mücadele edildiği belirtildi.

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