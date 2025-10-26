Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,953.20
BTC/USDT
111,527.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak "sahte" bir reklam yayınladığını belirterek, bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını açıkladı

Washington DC

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kanada'nın Reagan'ın tarifelerle ilgili konuşması hakkında "sahte" bir reklam yayınlarken suçüstü yakalandığını belirten Trump, Reagan Vakfı'nın Başkan Reagan'ın ses ve görüntü kayıtlarının seçilerek bir reklam kampanyasında kullanıldığını bildirdiğini aktardı.

Trump, reklamın Reagan'ın radyo konuşmasını yanlış yansıttığını ve konuşmanın kullanılması ya da düzenlenmesi için izin alınmadığını belirterek, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nün konuyla ilgili yasal seçeneklerini değerlendirdiğini kaydetti.

Reagan'ın ulusal güvenlik ve ekonomi açısından tarifeleri desteklediğini ancak Kanada'nın bunun aksini iddia ettiğini belirten Trump, "Bu sahtekarlığın tek amacı, Kanada'nın yıllardır ABD'ye zarar vermek için kullandığı tarifeler konusunda ABD Yüksek Mahkemesince 'kurtarılmayı' ummasıydı. Artık ABD, Kanada'nın (ve dünyanın geri kalanının) yüksek ve baskıcı gümrük vergilerine karşı kendini savunabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, reklamın derhal yayından kaldırılması gerektiğini, sahte olduğunun bilinmesine rağmen yayınlanmaya devam ettiğini belirterek, "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca tutumları nedeniyle Kanada'ya uygulanan tarifeyi, mevcut oranın üzerine ek olarak yüzde 10 artırıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada da söz konusu reklam nedeniyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı'da içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 17,25'e düştü
DMM, "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" iddiasını yalanladı
Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu
Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor

Benzer haberler

Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını açıkladı

Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını açıkladı

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ticaret görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını bildirdi

Trump, Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu

Kanada'da Filistin'e destek için İsrail'e silah satışlarının durdurulması talebiyle gösteri düzenlendi

Kanada'da Filistin'e destek için İsrail'e silah satışlarının durdurulması talebiyle gösteri düzenlendi
ABD medyası: ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek

ABD medyası: ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek
ABD, Kanada'dan ithal edilen orman ve mobilya ürünlerine ilave vergi getirdi

ABD, Kanada'dan ithal edilen orman ve mobilya ürünlerine ilave vergi getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet