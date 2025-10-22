Dolar
41.97
Euro
48.75
Altın
4,128.12
ETH/USDT
3,868.10
BTC/USDT
108,474.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD medyası: ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bugün Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

Şilan Turp  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
ABD medyası: ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek

Ankara

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, Trump ile Rutte'nin başkent Washington'da görüşeceği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmenin bugün (22 Ekim) Beyaz Saray'da gerçekleşeceği belirtilirken, toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
AFAD'dan Hatay'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama
Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin yeni görüntülerini paylaştı
Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi

Benzer haberler

ABD medyası: ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek

ABD medyası: ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek

Trump yönetimi federal çalışanları işten çıkarmaya başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet