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Dünya

Kanada: Çin'de bu yılın başlarında Kanadalıların idam edildiği bilgisine sahibiz

Kanada Dışişleri Bakanlığı, bu yılın başlarında Çin'de, bazı Kanada vatandaşlarının idam edildiğini bildirdi.

Şerife Çetin, Merve Gül Aydoğan Ağlarcı  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Kanada: Çin'de bu yılın başlarında Kanadalıların idam edildiği bilgisine sahibiz

New York

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Kanada'nın Çin'in idam cezasını uygulamasını güçlü bir şekilde kınadığını belirten MacLeod, bunun geri çevrilemez ve insan onuruna aykırı bir uygulama olduğunun altını çizdi.

MacLeod, "Bu yılın başında bazı Kanada vatandaşlarının Çin'de idam edildiğinin bilgisine sahip olduğumuzu teyit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın, söz konusu kişiler için en üst düzeyde irtibat kurarak af talep ettiğini kaydeden MacLeod, idam cezasına her durumda ve her yerde karşı çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

MacLeod, kurbanların ailelerine destek olmaya devam ettiklerini belirterek, ailelerin mahremiyetine saygı duyulmasını talep etti.

Kanada'nın, Çin'de 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra yeniden yargılanarak idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in affını talep etmeye devam ettiğini belirten MacLeod, ilave detay paylaşamayacağını bildirdi.

Çin'de, her yıl ölüm cezasının uygulandığı tüm ülkelerin toplamından daha fazla kişinin idam edildiği belirtiliyor.

Devlet sırrı olarak saklanan idam sayısının yıllık 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

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