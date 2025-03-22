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Dünya

Kanada Başbakanı Carney'den "Trump ülkeye saygı gösterene kadar müzakere olmayacağı" mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'ya egemen bir devlet olarak hak ettiği saygıyı gösterene kadar Trump ile "tam kapsamlı müzakerelerin" yapılmayacağını bildirdi.

Damla Delialioğlu  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Kanada Başbakanı Carney'den "Trump ülkeye saygı gösterene kadar müzakere olmayacağı" mesajı

Ankara

Başkent Ottawa'da eyalet liderleriyle bir araya gelen Carney, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Carney, Kanada'nın "egemen devlet olarak hak ettiği saygıyı görene kadar" Trump'la müzakere etmeyeceğine işaret ederek bunun, "büyük bir istek" olmadığını söyledi.

Nihayetinde ABD'lilerin de Trump'ın uyguladığı ticaret politikalarından mağdur olacağını savunan Carney, bu yüzden Trump yönetimiyle müzakerelerin saygı çerçevesinde, kapsamlı boyutta ele alınacağından emin olduğunu ifade etti.

ABD ile Kanada arasındaki gümrük vergisi gerilimi

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyarmıştı.

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