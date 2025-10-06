Dolar
Trump: Donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "ülkenin donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacaklarını" belirtti.

Mücahit Oktay  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Trump: Donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız

Washington

Trump, Virginia eyaletindeki donanma üssünün bulunduğu Norfolk kentinde, ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programında konuştu.

ABD donanmasını öven Trump, "Donanma tarihinde hiç olmadığı kadar çok, harika gemiler yapacağız." dedi.

Trump, "Denizaltılar konusunda diğer ülkelerden 25 yıl öndeyiz, kimse bize yaklaşamaz bile." diye ekledi ve donanma üyelerine, "gerek duyulmadığı sürece kimseyi savaşa göndermekten yana olmadıklarını" söyledi.

ABD deniz gücünün 250 yıllık geçmişine vurgu yapan Trump, "Nereye giderseniz gidin, ne düşünürseniz düşünün bu böyledir. Sahip olduğumuz savaş gücünün benzeri yok." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ne kadar başarılı olduğunu da vurguladı.

