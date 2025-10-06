Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin çok olumlu görüşmeler yapıldığını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için hafta sonu yapılan görüşmelerin hızla ilerlediğini, "çok olumlu" görüşmeler yapıldığını bildirdi.
Washington
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes yapılmasına ilişkin ilerleyen sürecin detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.
ABD Başkanı, "Bu hafta sonu Hamas ve dünyanın dört bir yanından (Arap, Müslüman ve diğer) ülkelerle, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi Orta Doğu'da uzun zamandır barış arayışı konusunda çok olumlu görüşmeler yapıldı." ifadelerine yer verdi.
Görüşmelerin "hızla ilerlediğini" aktaran Trump, heyetlerin son detayları ele almak ve netleştirmek için pazartesi Mısır'da tekrar bir araya geleceğini belirtti.
Trump, ateşkes teklifinde yer alan aşamalardan ilkinin bu hafta tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, "Herkesten, hızlı hareket etmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.
Bölgedeki çatışmanın asırlardır devam ettiğine değinen Trump, şunları kaydetti:
"Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek. Bu, kimsenin görmek istemeyeceği bir şey."
Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Hamas'la iyi ilişkilere sahip ülkelerin ateşkes görüşmelerinde "işe yaradığını" söyledi
Hamas ile İsrail arasında arabulucu heyetlerin görüşmeleri konusunda iyimserliğini sürdüren Trump, "İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Müslümanlar, Araplar ve diğerleri, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor." dedi.
Trump, ateşkes görüşmelerinin neticelenmesi için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu sürecin "çok çok hızlı şekilde sonuçlanacağı" beklentisini paylaştı.
Arabulucu heyetler arasında yapılan son toplantılar için "Çok iyi geçti gibi görünüyor." diye konuşan Trump, neticeyi öğrendikten sonra bu konuda çok geçmeden açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.