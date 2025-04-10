Kanada Başbakanı Carney, Filistin'de "soykırım yapıldığı" ifadesine "Farkındayım" karşılığını verdi
Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in "Filistin'de soykırım yaptığı" yönündeki bir ifade için "Farkındayım, bu yüzden silah ambargosu uyguluyoruz." şeklinde karşılık verdi.
New York
Carney'in, Alberta eyaletindeki miting sırasında bir vatandaşla yaşadığı kısa diyalog ülkede gündem oldu.
Eyaletin Calgary şehrinde önceki gün miting için sahnede olduğu sırada kalabalıktan birinin, "Sayın Carney, Filistin'de soykırım var" diye seslenmesine karşılık Carney, "Farkındayım, bu yüzden silah ambargosu uyguluyoruz." yanıtını verdi.
Carney'in bu cevabı üzerine miting alanındaki kalabalığın, Başbakan'ı alkış ve tezahüratlarla desteklediği görüldü.
"O kelimeyi duymadım"
Ancak ertesi günkü miting sırasında "soykırım ve silah ambargosu" hakkında verdiği cevabı netleştirmesi sorulduğunda Carney, "soykırım" ifadesini duymadığını, sadece "silah kısıtlamaları açısından bir gerçeği dile getirdiğini" öne sürdü.
Carney, "O kelimeyi duymadım. Gürültülü bir ortamdı. Öyle ortamlarda insanların söylediğinin hepsini duyamazsınız. Ben Gazze'yi duydum ve oradaki durumun farkında olduğumu söylemek istedim." ifadelerini kullandı.
Kanada'nın Ocak 2024'ten beri İsrail'e silah ihracatında kısıtlamaları olduğunu belirten Carney, sadece İsrail'in Demir Kubbe sistemine yönelik ihracatta istisnalar olduğu bilgisini paylaştı.
Kanada medyasında, Carney'in ülkedeki İsrail yanlısı kesimin baskısı üzerine "soykırım ve silah ambargosu" ifadesinde değişikliğe gittiği yorumları yapıldı.
İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına karşı gelen baskılar üzerine eski Başbakan Justın Trudeau yönetimi, Ocak 2024'ten itibaren İsrail'e yönelik yeni askeri teçhizat ihracatı izinlerinde kısıtlama yoluna gitmişti.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, geçen yıl, İsrail'e askeri teçhizat sağlayan yaklaşık 30 Kanada şirketinin mevcut izinlerini askıya aldıklarını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.