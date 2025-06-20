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Dünya

Kanada, ABD ile ticaret görüşmelerinin gidişatına göre karşı tedbirler alacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ticaret görüşmelerinin ilerlemesine bağlı olarak, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 21 Temmuz'da yeniden değerlendirecek.

Ayşe İrem Çakır  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Kanada, ABD ile ticaret görüşmelerinin gidişatına göre karşı tedbirler alacak

Ankara

Carney, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergisini artırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kanada ve ABD'nin müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Carney, "Yanıtımızı müzakerelerin gidişatına göre şekillendireceğiz." ifadesini kullandı.

Carney, ayrıca çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin ticaret görüşmelerinin ilerlemesine bağlı olarak 21 Temmuz'da yeniden düzenleneceğini söyleyerek, "Kanada, çelik ve alüminyum işçilerini korumak için bir dizi karşı tedbiri uygulamaya koyacak." dedi.

Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin artırılması

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi 3 Haziran'da imzalamıştı.

İngiltere ile mayısta imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edilen kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedilmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, misilleme yapılması için merkezi Ottawa hükümetine çağrıda bulunmuştu.

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