Dolar
41.59
Euro
48.89
Altın
3,870.55
ETH/USDT
4,143.50
BTC/USDT
114,555.00
BIST 100
10,957.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 8,5 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, temmuzda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 3 milyar 912 milyon 890 bin metreküp oldu.

Başak Erkalan  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 8,5 arttı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 633 milyon 760 bin metreküpü boru hatlarıyla, 279 milyon 130 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 8,5 artarak 3 milyar 912 milyon 890 bin metreküp oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 775 milyon 240 bin metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 1 milyar 4 milyon 230 bin metreküp ile Azerbaycan, 854 milyon 280 bin metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir’den 279 milyon 130 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 1 azaldı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi temmuzda yıllık bazda yüzde 7,5 artarak yaklaşık 3 milyar 533 milyon 290 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 1,4 artışla 1 milyar 65 milyon 190 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 16 artarak 1 milyar 548 milyon 300 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 1,64 azalarak 333 milyon 490 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artışla 4 milyar 318 milyon 810 bin metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 54 milyon 710 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 264 milyon 100 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 909 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
Yasa dışı bahis operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye'nin petrol ithalatı temmuzda yüzde 12 arttı

Türkiye'nin petrol ithalatı temmuzda yüzde 12 arttı

Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 8,5 arttı

Türkiye masaj aletlerine 5 yılda 133 milyon dolar harcadı

Otomobil ithalatına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de

Otomobil ithalatına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı
Baklava üreticilerinden "Antep fıstığına geçici ithalat izni verilmesine" ilişkin açıklama

Baklava üreticilerinden "Antep fıstığına geçici ithalat izni verilmesine" ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet