logo
Dünya

Kamerun’da nihai seçim sonuçları beklenirken gerginlik tırmanıyor

Kamerun’da 12 Ekim’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları beklenirken, muhalefetin iktidarı seçim manipülasyonu ile suçlamasıyla ülkede gerginlik tırmanıyor.

Ahmet Emin Dönmez  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Kamerun’da nihai seçim sonuçları beklenirken gerginlik tırmanıyor

Yaounde

Anayasa Konseyinin yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nihai sonuçlarının 27 Ekim'de yerel saatle 11.00’de açıklanacağı duyuruldu.

Seçim Kurulunun açıkladığı geçici seçim sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya yüzde 53,66, rakibi Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,66 oy aldı.

Muhalefet lideri Bakary, seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden düzenlediği basın toplantısında seçimi kazandığını ilan etti.

Bakary, partisine ulaşan tutanakların kendisini açık farkla önde gösterdiğini iddia ederek iktidarı sonuçları manipüle etmeye çalışmakla suçladı.

İktidar kanadı ise bu açıklamayı "hukuksuz ve provokatif" olarak nitelendirdi ve seçim sürecinin yalnızca Anayasa Konseyinin resmi açıklamasıyla tamamlanabileceğini vurgulayarak muhalefeti "ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışmakla" suçladı.

Yaşanan bu sürecin ardından, muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary’nin memleketi Garoua’da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri kısa sürede ülkenin birçok şehrine yayıldı.

Devam eden gösterilerde şu ana kadar onlarca kişi tutuklandı, Garoua’da 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Diğer taraftan, ülkede son iki gündür ciddi internet kısıtlamaları yaşanıyor. Ülkenin birçok şehrinde internet erişimi tamamen kesilmiş durumda ve bazı bölgelerde ise yalnızca kısıtlı bağlantı sağlanabiliyor.

Hükümet, bu durumun teknik bir arızadan kaynaklandığını savunurken, muhalefet, kesintilerin seçim sürecini etkilemeye yönelik bilinçli bir manipülasyon olduğunu ileri sürüyor.

Ülkede, 1982’den bu yana iktidarda olan Paul Biya, 46 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci devlet başkanı konumunda bulunuyor.

