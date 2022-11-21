Kamala Harris, Filipinler'le savunma anlaşmasına 'sarsılmaz' şekilde bağlı olduklarını söyledi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Filipinler ziyareti sırasında iki ülke arasında 1951'de imzalanan savunma anlaşmasına "sarsılmaz" şekilde bağlı olduklarını söyledi.
Ankara
CNN'in haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile başkent Manila'daki Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirecekleri görüşme öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Harris, "Güney Çin Denizi'ne ilişkin uluslararası norm ve kuralları savunmada" Filipinler ile "yan yana" durduklarını dile getirdi.
Bunun yanı sıra Harris, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde herhangi bir saldırıya maruz kalması halinde ABD'nin askeri yardımda bulunmasını öngören 1951 tarihli anlaşmaya "sarsılmaz" şekilde bağlı olduklarını vurguladı.
Filipinler Devlet Başkanı Marcos da iki ülke ittifakına ilişkin, "Filipinler için ABD'nin dahil olmadığı bir gelecek göremediği" değerlendirmesinde bulundu.
Harris, önceki Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı ve Filipinli mevkidaşı Sara Duterte ile de bir araya geldi.
Tarafların ABD'nin fon sağlayacağı 21 yeni proje üzerine görüşeceği belirtilirken projelerin Filipinler'de daha fazla savunmayla ilgili yerler inşa edilmesini de kapsayacağı kaydedildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu projelerin 2014'te imzalanan Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nın (EDCA) parçası olacağı, bu anlaşma ile ABD birliklerinin Filipinler'deki çeşitli yerleri kullanabileceği ve tatbikat yapabileceği bildirildi.
Harris'in yarın Palawan Adası'ndaki Filipinler askeri üssünü ziyaret etmesi bekleniyor.
Palawan, Antonio Bautista Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor ve Güney Çin Denizi'ne yakınlığı sebebiyle önem arz ediyor.
ABD-Filipinler ilişkileri
Marcos Jr'den önceki Devlet Başkanı Duterte döneminde ABD ve Filipinler ilişkileri, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikaları ve insan hakları ihlali iddiaları sebebiyle gerilmişti.
Duterte'nin 6 yıl süren yönetiminde Çin ile de yakın ilişkiler kurduğu gözlenmişti.
Washington, Haziran 2022'de Filipinler'de iktidara gelen Marcos ile güvenlik ittifakını geliştirmeyi amaçlıyor.
Marcos'un babası Ferdinand Marcos, 1965'te Filipinler'in devlet başkanı olmuş ve Soğuk Savaş döneminde ABD'nin güçlü desteğini almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.