Dolar
18.63
Euro
19.07
Altın
1,740.68
ETH/USDT
1,126.10
BTC/USDT
16,109.00
BIST 100
4,502.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşında hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bakü’de terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Kamala Harris, Filipinler'le savunma anlaşmasına 'sarsılmaz' şekilde bağlı olduklarını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Filipinler ziyareti sırasında iki ülke arasında 1951'de imzalanan savunma anlaşmasına "sarsılmaz" şekilde bağlı olduklarını söyledi.

Tuğba Altun   | 21.11.2022
Kamala Harris, Filipinler'le savunma anlaşmasına 'sarsılmaz' şekilde bağlı olduklarını söyledi

Ankara

CNN'in haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile başkent Manila'daki Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirecekleri görüşme öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Harris, "Güney Çin Denizi'ne ilişkin uluslararası norm ve kuralları savunmada" Filipinler ile "yan yana" durduklarını dile getirdi.

Bunun yanı sıra Harris, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde herhangi bir saldırıya maruz kalması halinde ABD'nin askeri yardımda bulunmasını öngören 1951 tarihli anlaşmaya "sarsılmaz" şekilde bağlı olduklarını vurguladı.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos da iki ülke ittifakına ilişkin, "Filipinler için ABD'nin dahil olmadığı bir gelecek göremediği" değerlendirmesinde bulundu.

Harris, önceki Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı ve Filipinli mevkidaşı Sara Duterte ile de bir araya geldi.

Tarafların ABD'nin fon sağlayacağı 21 yeni proje üzerine görüşeceği belirtilirken projelerin Filipinler'de daha fazla savunmayla ilgili yerler inşa edilmesini de kapsayacağı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu projelerin 2014'te imzalanan Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nın (EDCA) parçası olacağı, bu anlaşma ile ABD birliklerinin Filipinler'deki çeşitli yerleri kullanabileceği ve tatbikat yapabileceği bildirildi.

Harris'in yarın Palawan Adası'ndaki Filipinler askeri üssünü ziyaret etmesi bekleniyor.

Palawan, Antonio Bautista Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor ve Güney Çin Denizi'ne yakınlığı sebebiyle önem arz ediyor.

ABD-Filipinler ilişkileri

Marcos Jr'den önceki Devlet Başkanı Duterte döneminde ABD ve Filipinler ilişkileri, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikaları ve insan hakları ihlali iddiaları sebebiyle gerilmişti.

Duterte'nin 6 yıl süren yönetiminde Çin ile de yakın ilişkiler kurduğu gözlenmişti.

Washington, Haziran 2022'de Filipinler'de iktidara gelen Marcos ile güvenlik ittifakını geliştirmeyi amaçlıyor.

Marcos'un babası Ferdinand Marcos, 1965'te Filipinler'in devlet başkanı olmuş ve Soğuk Savaş döneminde ABD'nin güçlü desteğini almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuvvetli rüzgar Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmını yerinden söktü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek
Sakarya'da şiddetli lodosta devrilen ağaç otomobillere zarar verdi
Sonbaharın güzelliklerini 450 metre yükseklikteki cam terastan izliyorlar
Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

Benzer haberler

Fitch Ratings'ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı

Fitch Ratings'ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı

Kamala Harris, Filipinler'le savunma anlaşmasına 'sarsılmaz' şekilde bağlı olduklarını söyledi

Konya'dan kasırganın etkili olduğu ABD'ye "çelik ev" ihracatı

NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı

NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı
ABD'de kar fırtınası 3 kişinin ölümüne yol açtı

ABD'de kar fırtınası 3 kişinin ölümüne yol açtı
Elon Musk, Donald Trump’ın Twitter hesabını açtı

Elon Musk, Donald Trump’ın Twitter hesabını açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet