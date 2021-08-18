Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor
Kabil Havalimanı'na girmek isteyen Afganistan vatandaşlarını engellemek amacıyla havalimanının güvenliğini sağlayan askerler zaman zaman havaya ateş açıyor.
Ankara
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı çevresindeki bekleyişi sürüyor.
- Pentagon 5 - 10 bin Amerikalının halen 'Kabil yakınlarında' olduğunu tahmin ediyor
- ABD Dışişleri Bakanlığı: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı
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Önceki gün yaşanan kaos görüntülerinin tekrarlanmaması için havalimanının güvenliğini sağlayan askerlerce bölgede yoğun güvenlik önlemi alınıyor.
AA muhabiri Aykut Karadağ Kabil'den bildiriyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 18, 2021
Afganistan'dan kaçmak isteyen Afganların Kabil Havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor pic.twitter.com/cZmgvDjzMr
Tahliye için havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında ise ara ara gerginlik yaşanıyor.
Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor.
Bu arada, havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi. Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.
Kabil Havalimanı önünde ve çevresinde yaşananlar Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.
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