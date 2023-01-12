Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afghanistan
Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın DEAŞ üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.
Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.