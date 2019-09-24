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Dünya

Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararı hukuka aykırı bulundu

İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Hasan Esen   | 24.09.2019
Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararı hukuka aykırı bulundu

Londra

İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

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