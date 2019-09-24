Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararı hukuka aykırı bulundu
İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Londra
İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
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