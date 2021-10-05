Japonya'nın yeni Başbakanı Kişida kabinede parti içi dengeleri gözetti
İki bakanın koltuğunu koruduğu kabinenin yarısından fazlası ilk kez bakanlık üstleniyor. Kişida kabinesi 31 Ekim'deki olağan genel seçimlerde ilk sınavına girecek.
Tokyo
Japonya'da ülkenin 100. Başbakanı seçilen Kişida Fumio, kabine üyeleri tercihinde Liberal Demokrat Parti (LDP) içi dengeleri gözetti.
- Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi
- Japonya'nın 100. başbakanı Kişida Fumio kabinesiyle göreve başladı
Geçen hafta Kişida, LDP iç seçimlerinde yarıştığı, eski Reform Bakanı Kono Taro, kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek ipi göğüsledi.
Başkan sıfatıyla dün, 465 koltuklu Temsilciler Meclisinde 311 oy, 245 koltuklu Danışman Meclisinde 141 oy alarak Japonya’nın 100. Başbakanı seçilen Kişida'nın kabinesi merak ediliyor.
Kişida'nın tercihlerinde, parti içinde "Abe Şinzo, Aso Taro ve Amari Akira'nın siyasi nüfuzlarının" etkileri ile "Kişida'nın genç yaştakilere görev verme hassasiyetinin" hakim olduğu görüldü.
"Çin'e meyleden" yaklaşımlarıyla tanınan LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro'nun yerine "Çin karşıtı" duruşuyla tanınan Amari Akira'nın getirilmesi, Çin'e karşı kararlı duruş sinyali olarak değerlendirildi.
"Yaşlıların idaresi" şeklinde eleştirilere maruz kalan önceki hükümetlerin aksine Kişida'nın üç dönemlik milletvekillerine görev vermesi, "çaylaklar görevde" şeklinde algılandı.
Yaş ortalaması 61,8
64 yaşındaki Kişida'nın kabinesinin yarısından fazlası, ilk kez bir bakanlık üstleniyor. 3 kadın siyasetçinin bakanlık yapacağı 20 kişilik kabinenin yaş ortalaması 61,8 oldu.
Sadece iki bakan koltuğunu korurken, iktidar ortağı Komeito'ya bir bakanlık verildi. Tercihlerde, parti gruplarının, Kişida'yı destekleme oranlarının gözetildiği dikkati çekti.
Abe'nin bağlı bulunduğu Hosoda grubu ile Aso grubu LDP'nin nüfuza sahip en büyük iki fraksiyonunu oluşturuyor. 20 koltuğun 7'si ya Hosoda ya da Aso grubuna verildi.
3 bakanlığı kendi grubuna alan Kişida, 4'ünü Takeşita grubuna verdi. Parti içi seçimlerde en yakın rakibi Kono liderliğindeki fraksiyon ise yeni kabinede koltuk edinemedi.
Hassas dengeler
Kampanya dönemi parti içi mutabakatın merkezindeki Hosoda grubunun üyesi Kişi’nin Savunma Bakanlığında tutulması, bu gruba bir diyet borcu olarak algılandı.
Başbakanın en yakını ve hükümetin "en gözde ikinci makamı" Kabine Baş Sekreterliği ve Hükümet Sözcülüğüne, yine Hosoda grubundan Matsuno getirildi.
"Müstakbel başbakanların" oturduğu bu koltuğa Kişida'nın, kendisine ileride "meydan okumayacak bir muavine" teslim ettiği nitelendirmesi yapıldı.
Ülkenin "en uzun süre Dışişleri Bakanı" unvanına sahip Kişida'nın, Motegi’yi hariciye koltuğundan kaldırmaması, "dış politikada süreklilik arayışının" göstergesi oldu.
Eylül 2019’dan bu yana görev yapan Motegi tercihi, kampanya dönemi Takeşita fraksiyonunun çoğunluğunun kendisini desteklediğinin diyeti olarak da kabul gördü.
Son 9 yılda ilk kez Aso Maliye Bakanı değil ancak Aso’nun yerini, yeğeni Suzuki teslim aldı. Suzuki, 1980-82’de başbakanlık yapan Suzuki Zenkoo’nun oğlu.
Aso fraksiyonunda Suzuki’nin koltuğa oturması, "Aralık 2012'den aralıksız Maliye Bakanlığı yapmış Aso’nun buradan ayrılması uzlaşısının neticesi" olarak yorumlandı.
Dünyanın en büyük ekonomilerinden Japonya'da bakanlıklar arasında ikinci büyük öneme sahip Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı koltuğu, Hosoda grubuna verildi.
"Ülkenin en uzun süre başbakanı" unvanına sahip Abe’nin yakın arkadaşı Hagiuda’nın bu göreve gelmesi, Abe dönemi "Abenomics" politikalarının süreceğinin göstergesi.
Kişida, İçişleri ve İletişim Bakanlığını kendi grubundan Kaneko Yasuşi'ye, Eğitim Kültür Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığını ise Hosoda grubundan Suematsu Şinsuke'ye verdi.
Yeni kurulan Ekonomi Güvenliği Bakanlığına, 3 dönemdir milletvekilliği yapan 46 yaşındaki Kobayaşi getirildi.
Bu hamle, LDP Genel Sekterliğinden alınan Nikai Toşihiro fraksiyonunun parti içi seçimlerde Kişida’yı desteklediğinin göstergesi oldu.
Kobayaşi tercihi, "kabinelere verdiği yaşlı bakanlarla" bilinen Nikai grubuna, "yeni tercih gençler" tepkisi şeklinde algılandı.
Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına Saito'nun getirilmesiyle, iktidar ortağı Komeito’ya "bir bakanlık garantisi geleneğinin" sürdüğü izlenimi verildi.
Seçim bölgelerine hazine destekli projelerin merkezi kabul edilen bu bakanlık Komeito'ya, hem seçmen memnuniyeti hem de LDP’yi içeriden gözlemleme fırsatı verebilir.
Adalet Bakanlığı ise iç seçimler öncesi, sayısal olarak en az milletvekiline sahip İşiba Şigeru grubundan ayrılan Furukawa Yoşihisa'ya teslim edildi.
Kadın bakanlar
Parti içi seçimlerde en yakın rakibi Kono’yu LDP Halkla İlişkiler Başkanlığına gönderen Kişida, seçimde en düşük oy alan kadın adaylardan Noda’ya ise bakanlık verdi.
Noda, Düşen Doğum Oranına Karşı Önlemlerden Sorumlu Devlet Bakanlığını üstlendi.
3 dönem milletvekilliği yapan Horiuçi’nin de kabinede yer bulması dikkat çekti. Horiuçi, Kovid-19 Aşılarından Sorumlu oldu.
Kabinenin en genci ise 44 yaşındaki Makişima Karen, Dijital Reformdan Sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi.
Aso grubuna bağlı kadın bakan, Eylül 2021'de kurulan Dijitalleşme Ajansına başkanlık edecek.
İlk sınav olağan seçimler
Başbakan Kişida’nın önündeki iki genel seçim, kabine tercihlerini şekillendirecek. Yeni kabine Kişida’yı önce 31 Ekim'deki olağan Temsilciler Meclisi (Şuugiin) seçimlerine götürecek.
LDP ve ortağının elde edeceği sonuç önce dar kapsamlı, 2022 yazındaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçları ise geniş kapsamlı kabine değişikliği getirebilir.
Ulusal basına konuşan Yokosuka Konseyi Asya-Pasifik Çalışmaları Bölümü Hükümet İlişkileri Özel Danışmanı Michael MacArthur Bosack, "Parti, fraksiyonlarının eşit temsil bulabildiği 'birleşme kabinesi' değil." dedi.
Kişida'nın kampanya dönemi "Abe ve Aso’ya verdiği tavizlerde denge arayışı" nitelendirmesi yapan Bosack, "Abe grubu geride kalmışa, Aso grubu parti içindeki nüfuzuna oranla kazanmışa benziyor." ifadelerini kullandı.
Bosack, "Kişida’yı parti liderliğine taşımak için yapılmış mutabakatları yansıtıyor. Dostlarını sevindirdiğini, rakiplerini saymadığını gösteriyor. Grup liderlerine hisseleri teslim edildi." değerlendirmesinde bulundu.
"Heyecanın canlı tutulması"
Tama Üniversitesi Kural Koyucu Stratejiler Merkezi Müdür Yardımcısı Brad Glosserman, geçen hafta Kişida'nın ay sonundaki olağan genel seçimlerdeki başarısını AA muhabirine değerlendirdi.
Glosserman, parti içi seçimlerde Kişida'nın LDP'nin ağır toplarından destek gördüğünü belirterek "LDP'nin 3A'sı diye bilinen Abe Şinzo, Aso Taro ve Amari Akira'nın desteğiyle Kono'ya üstün gelerek seçildi" diye konuştu.
"Kono'nun popüler desteği daha fazlaydı. Kişida'nın popülerliği, ay sonu seçimlere katılım oranını düşürebilir" diyen Glosserman, "Çünkü seçmen 'yeni bir şey yok, eski politikalar sürecek' diye düşünebilir" dedi.
Glosserman, "Eğer seçilseydi, Kono liderliğinde bu ilgisizliğin olmayacağı görüşü hakim. Kişida, seçmen heyecanının canlı tutulmasında zorlanabilir. Popüler liderlik sahasında Kişida'nın ispata ihtiyacı var" diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.