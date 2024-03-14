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Dünya

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Ahmet Furkan Mercan  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinin Naraha sahili açıklarında yerel saatle 00.14'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Fukuşima geneli ile Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

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