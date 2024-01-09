Japonya'nın kuzeybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.