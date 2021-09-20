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Dünya

Japonya'da yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı ilk kez yüzde 29'u geçti

Japonya'da 65 yaş üstü nüfusun, genel nüfusa oranının yüzde 29,1'e yükseldiği, bu oranın ülkenin iş gücünün yüzde 13,6'sını oluşturduğu bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.09.2021
Japonya'da yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı ilk kez yüzde 29'u geçti

Tokyo

İçişleri ve İletişim Bakanlığı, her yıl eylül ayının üçüncü pazartesi kutlanan "Yaşlılara Saygı Günü" dolayısıyla ülke geneli 65 yaş üstü nüfus verilerini güncelledi.

Son verilere göre Japonya'da 65 yaş üstü nüfus geçen yıla kıyasla 220 bin artarak 36,4 milyonu geçti. Bu oran yeni bir rekor olarak kayda geçti.

65 yaş üstü nüfusun, genel ülke nüfusuna oranı 0,3 puan artışla yüzde 29,1'e yükseldi. Erkeklerin sayısı 15,83 milyona, kadınların sayısı 20,57 milyona çıktı.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü araştırmasına göre Japonya'da yaşlı nüfus 2040'ta ise yüzde 35,3'ünü oluşturacak.

Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında gösterilen Japonya'da, kadınların ortalama yaşı 87,74 ve erkeklerin ortalama yaşı 81,64 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Perakende ve tarım

İş sahibi yaşlı kesim ülkenin toplam iş gücünün yüzde 13,6'sını oluşturuyor. 65 yaş üstü olup çalışan kesimin sayısı 9,06 milyona ulaştı.

Bu oran son 17 yıldır artış gösteriyor. Kadınlar bu pastanın 3,67 milyonunu oluşturuyor.

Verilere göre 65 yaş üstü nüfusun 1,28 milyonu toptan ve perakendede çalışırken 1,06 milyonu ise tarım ve ormancılık sektöründe görev yapıyor.


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