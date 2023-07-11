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Dünya

Japonya'da şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Japonya'nın güneybatı eyaletlerinde, aşırı yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, bölge genelinde 3 kişi aranıyor.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Japonya'da şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneybatı eyaletlerinde hafta sonundan bu yana yerel sağanakların rekor düzeye ulaşması üzerine uyarılarını sürdürüyor.

Yağışlar nedeniyle Fukuoka ve Saga eyaletleri dahil bölge genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

JMA'nın uyarıları sonucu, yerel belediyeler on binlerce kişinin tahliyesini istedi. Başbakan Kişida Fumio, Afet Yönetim Bakanı Yani Koiçi ile bir araya geldi.

Toprak kayması ve taşkınlara karşı uyarılarını sürdüren Ajans, yağışların, hafta içinde Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesine yönelmesinin beklendiğini duyurdu.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu, mayıs ayı sonundan temmuz ayı ortasına dek sürüyor.

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