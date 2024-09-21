Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,570.00
BTC/USDT
63,251.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
logo
Dünya

Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri verildi

Japonya'da, meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağmurun sele yol açacağı tahmini nedeniyle dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi.

Mehmet Alaca, İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri verildi

İstanbul

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgeler için şiddetli yağmura ilişkin "en yüksek seviyede acil durum" uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, ülkenin ortasındaki dört şehirde beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki tahminler karar vericileri önlem almaya itti.

Meteoroloji uzmanlarının büyük seller beklediği Noto Yarımadası'ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlandı.

Ülkede yağışlar nedeniyle 12 nehrin taştığı belirtildi. Bazı sokakların tamamının su altında kaldığını gösteren görüntüler medyaya yansıdı.

Japon yetkililer, seller nedeniyle İşikava'da bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Şırnak'ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 384'e yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 384'e yükseldi

Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri verildi

Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı'da temizlik çalışmaları sürüyor

Taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı'da temizlik çalışmaları sürüyor
Nijer’de yeni eğitim öğretim yılı sel felaketi nedeniyle 1 ay geç başlayacak

Nijer’de yeni eğitim öğretim yılı sel felaketi nedeniyle 1 ay geç başlayacak
Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet