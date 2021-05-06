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Dünya

Japonya'da mürekkep balığı heykeline Kovid-19 yardımlarından 25 milyon dolar harcanması tepki çekti

Japonya'nın sahil kasabası Noto'da, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamlı verilen mali yardımdan 25 milyon yenin (228 bin dolarlık) mürekkep balığı heykeline harcanması tepki çekti.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.05.2021
Japonya'da mürekkep balığı heykeline Kovid-19 yardımlarından 25 milyon dolar harcanması tepki çekti

Tokyo

Yerel gazete Chuunichi Shimbun'un uluslararası basına yansıyan haberine göre ülkenin batısında Japon Denizi kıyısında İşikawa eyaletine bağlı Noto ilçesi, Kovid-19'a karşı merkezi hükümetten mali yardım aldı.

Gazete haberine göre Noto Belediyesi, yerel turizmi canlandırmak amacıyla 13 metre uzunluğunda beyaz ve pembe renklerde bir mürekkep balığı heykeline, aldığı maddi yardımlardan 25 milyon yen (228 bin dolarlık) harcadı.

Ülke geneli yayın yapan Fuji News Network (FNN) haberine göre Noto, salgınla mücadele kapsamında merkezi hükümetten 800 milyon yen (7,3 milyon dolar) mali yardım aldı.

Mürekkep balığının lokal lezzetlerden kabul edildiği Noto'da belediye yetkililerinin, alınan yardımları doğrudan salgınla mücadeleye tahsis etmek zorunluluğu bulunmuyor.

Belediye yetkililerinin mürekkep balığının heykeli için büyük bir bütçe ayırması, ülke geneli haber bültenlerinde eleştiri konusu oldu.



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