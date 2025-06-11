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Ekonomi

Nintendo Switch 2 oyun konsolu satışı ilk 4 günde 3,5 milyonu aştı

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo'nun yeni Switch 2 konsolu, piyasaya sürülmesi sonrası 4 gün içinde, dünya genelinde 3,5 milyondan fazla satıldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Nintendo Switch 2 oyun konsolu satışı ilk 4 günde 3,5 milyonu aştı

Ankara

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, 5 Haziran'da resmen piyasaya sürülen Switch 2 konsolunun güncel satış verilerini yayımladı.

Buna göre Switch 2 konsolu, piyasaya sürülmesinden itibaren 4 günde dünya genelinde 3,5 milyondan fazla satıldı.

Konuya ilişkin açıklamada, "Bu, Nintendo donanımları için ilk 4 gün içinde küresel çapta en yüksek satış seviyesi." ifadesi kullanıldı.

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Söz konusu satış rakamı, 2017'de satışa çıkarılan önceki Switch konsolunun ilk 4 gün satışlarının yaklaşık 2 katı olarak kayda geçti. Japon şirket, Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılı kapsamında dünya geneli 15 milyon adet Switch 2 satmayı hedefliyor.

Switch 2

Nintendo, 8 yıl aradan sonra ilk yeni "Switch 2" oyun konsolunu 5 Haziran'da piyasaya sürmüştü. Yeni manyetik Joy-Con 2 kontrolcülerine sahip Switch'in, oyun esnasında çevrim içi görüntülü sohbet ve ekran paylaşabilme özellikleri bulunuyor.

Önceki modelden yaklaşık 2 katı piksel sayısına sahip daha büyük bir ekran donanımlı yeni model, televizyonlarda 4K çıkışı destekliyor. Cihaz, Japonca sürümü için 49 bin 980 yen (345 dolar), çok dilli uluslararası sürümü ise 69 bin 980 yen (482 dolar) fiyat etiketine sahip bulunuyor.

Bu arada, "Nintendo Switch" Mart 2017'de piyasaya sürülmüştü.

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