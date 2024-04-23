Dolar
32.57
Euro
34.85
Altın
2,331.89
ETH/USDT
3,227.10
BTC/USDT
66,673.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde “TRT Çocuk Şenliği”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
logo
Dünya

Japonya'da iktidar ve muhalefet heyeti tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti

Japonya'da iktidar ve muhalefet kanadı milletvekilleri, "geçmiş militarizmin sembolü" görülen tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Ahmet Furkan Mercan  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Japonya'da iktidar ve muhalefet heyeti tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Tokyo

Başkentte devlet ve bürokrasi dünyasının konuşlandığı Çiyoda bölgesindeki Şinto inancı tapınağında 21-23 Nisan'da geleneksel ilkbahar festivali sürüyor.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, iktidar ve muhalefet üyesi 90'dan fazla milletvekiliyle bazı bakan yardımcıları Yasukuni Tapınağı'na ziyaret düzenledi.

Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Bakan Takaiçi Sanae ile Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Şindo Yoşitaka da tapınağı ziyaret etmişti.

Bakan Takaiçi, ziyaret sonrası açıklamasında, "Ulusal politika uğruna hayatını kaybedenlerin ruhlarına saygıyla şükranlarımı sundum." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Kişida Fumio'nun makamı adına saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderilmişti. Kişida'nın tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığı aktarılmıştı.

Komşu ülkeler nezdinde diplomatik tepkilere yola açıyor

Tapınak, özellikle ilkbahar, sonbahar başlangıçları ile Japonya'nın mağlubiyetini ilan ettiği 15 Ağustos'un yıl dönümünde, savaşta hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Japon İmparatoru için can verilmesine şükran duyulması ve savaşta öldürülen ataların ruhlarına saygı duyulması niyeti taşıyan tapınak gezileri, komşu ülkeler nezdinde diplomatik tepkilere neden oluyor.

Yasukuni'yi, "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak gören Güney Kore ve Çin yönetimleri, başta başbakan olmak üzere Japon hükümeti temsilcilerinin tapınağa bağış ve gezilerini protesto ediyor.

Başbakan düzeyinde en son Abe gitmişti

Tapınağı başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te Başbakan Abe Şinzo ziyaret etmişti.

Ülkenin "en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanına sahip Abe Şinzo'nun tapınak ziyareti Güney Kore, Çin ve Tayvan'ın tepkisini çekmişti.

1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, savaş dönemi Başbakanı ve Japon Ordusu Generali Tojo Hideki dahil 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de halkın ziyaretine açıldı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi
Samsun'da "TCG-Yıldırım" ve TCSG-Dost" ziyarete açıldı
Opera Sahnesi, 23 Nisan'da çocuk sesleri ve şarkılarıyla yankılanıyor

Benzer haberler

Japonya'da iktidar ve muhalefet heyeti tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti

Japonya'da iktidar ve muhalefet heyeti tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti

İsmi barışı, mazisi savaşı temsil eden Yasukuni Tapınağı, Doğu Asya'da gerilimin odağında

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Japon sağlık çalışanları, Google'daki yorumlardan işletmelerinin zarar gördüğü iddiasıyla dava açtı

Japon sağlık çalışanları, Google'daki yorumlardan işletmelerinin zarar gördüğü iddiasıyla dava açtı
Toyota, kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius'u geri çağırıyor

Toyota, kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius'u geri çağırıyor
Fukuşima'da biriken radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlıyor

Fukuşima'da biriken radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet