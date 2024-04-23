Japonya'da iktidar ve muhalefet heyeti tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti
Japonya'da iktidar ve muhalefet kanadı milletvekilleri, "geçmiş militarizmin sembolü" görülen tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.
Tokyo
Başkentte devlet ve bürokrasi dünyasının konuşlandığı Çiyoda bölgesindeki Şinto inancı tapınağında 21-23 Nisan'da geleneksel ilkbahar festivali sürüyor.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, iktidar ve muhalefet üyesi 90'dan fazla milletvekiliyle bazı bakan yardımcıları Yasukuni Tapınağı'na ziyaret düzenledi.
Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Bakan Takaiçi Sanae ile Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Şindo Yoşitaka da tapınağı ziyaret etmişti.
Bakan Takaiçi, ziyaret sonrası açıklamasında, "Ulusal politika uğruna hayatını kaybedenlerin ruhlarına saygıyla şükranlarımı sundum." ifadesini kullanmıştı.
Başbakan Kişida Fumio'nun makamı adına saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderilmişti. Kişida'nın tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığı aktarılmıştı.
Komşu ülkeler nezdinde diplomatik tepkilere yola açıyor
Tapınak, özellikle ilkbahar, sonbahar başlangıçları ile Japonya'nın mağlubiyetini ilan ettiği 15 Ağustos'un yıl dönümünde, savaşta hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.
Japon İmparatoru için can verilmesine şükran duyulması ve savaşta öldürülen ataların ruhlarına saygı duyulması niyeti taşıyan tapınak gezileri, komşu ülkeler nezdinde diplomatik tepkilere neden oluyor.
Yasukuni'yi, "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak gören Güney Kore ve Çin yönetimleri, başta başbakan olmak üzere Japon hükümeti temsilcilerinin tapınağa bağış ve gezilerini protesto ediyor.
Başbakan düzeyinde en son Abe gitmişti
Tapınağı başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te Başbakan Abe Şinzo ziyaret etmişti.
Ülkenin "en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanına sahip Abe Şinzo'nun tapınak ziyareti Güney Kore, Çin ve Tayvan'ın tepkisini çekmişti.
1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, savaş dönemi Başbakanı ve Japon Ordusu Generali Tojo Hideki dahil 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.