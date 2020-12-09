Euro
9.51
Dolar
7.84
BIST 100
1,339.89
Altın
1,859.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk Beşinci Büyük Buluşma programına çevrim içi katılıyor
logo
Dünya

Japonya'da füze savunma amacıyla iki donanma gemisi Aegis ile donatılacak

Japonya’da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemine alternatif olarak iki donanma gemisinin Aegis füzesavar sistemiyle donatılacağını açıklandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.12.2020
Japonya'da füze savunma amacıyla iki donanma gemisi Aegis ile donatılacak

Tokyo

Japonya’da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemine alternatif olarak iki donanma gemisinin Aegis füzesavar sistemiyle donatılacağını açıklandı.

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre Savunma Bakanı Kişi Nobuo, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) savunma ve güvenlik konulu toplantısında füze savunma kararına ilişkin konuştu.

Bakan Kişi, opsiyonlar arasında bulunan özel sektör gemilerinin Aegis ile donatılması ya da sondaj kulesi benzeri kıyı ötesi yapıların kullanılması alternatifleri yerine, iki donanma gemisine Aegis füzesavar sisteminin monte edileceğini söyledi.

Kararın, LDP ve ortağı Komeito Partisinden destek görmesi sonrası kabine onayına gelecek hafta sunulması bekleniyor.

Haziranda vazgeçilmişti

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı Japonya, 2017'de aldığı karaya konuşlandırılacak sistem kararından yükselen maliyet, teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Kararda, önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri dışına düşebileceği endişesi etkili olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 68 milyon 568 bini geçti
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı
ABD Başkanı Trump Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı
Biden'dan ABD halkına göreve başlayınca 100 gün içinde 100 milyon doz aşı sözü

Benzer haberler

Japonya'da füze savunma amacıyla iki donanma gemisi Aegis ile donatılacak

Japonya'da füze savunma amacıyla iki donanma gemisi Aegis ile donatılacak

Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi

Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya indi

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Japonya'da düzenlenecek

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Japonya'da düzenlenecek
Tokyo Olimpiyatları'nda sporculara 4-5 günde bir test yapılacak

Tokyo Olimpiyatları'nda sporculara 4-5 günde bir test yapılacak
Japonya'dan kuzeyindeki Kuril Adaları'na füze savunma sistemi konuşlandıran Rusya’ya sert tepki

Japonya'dan kuzeyindeki Kuril Adaları'na füze savunma sistemi konuşlandıran Rusya’ya sert tepki