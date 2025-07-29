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Dünya

Japonya'da Fukuşima nükleer santralindeki atık suyun tahliyesi 2037 veya sonrasına sarkabilir

Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltımının 2037 ya da daha sonrasına sarkabileceği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Japonya'da Fukuşima nükleer santralindeki atık suyun tahliyesi 2037 veya sonrasına sarkabilir

Ankara

Japon basınındaki haberlere göre, Japonya'daki Nükleer Hasar Telafi ve Hizmetten Çıkarma Kurumu yetkililerinden Fuketa Toyoşi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fuketa, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun boşaltımının planlandığı gibi 2030'a kadar değil 2037 ya da daha sonrasına sarkabileceğini, planda bazı zorluklar yaşandığını ifade etti.

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Nükleer santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nden (TEPCO) yapılan açıklamada, 2051'e kadar reaktörlerin devreden çıkarılması sürecinin tamamlanması için çalışmanın sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, hedeften vazgeçilmediği, sürecin nasıl gelişeceğinin görülmesi gerektiği ve uzun dönem planlarda değişikliğe ilişkin son kararın hükümette olduğu kaydedildi.

Bu planın Japonya hükümeti ile nükleer santralin işletmecisi TEPCO'nun 2051'e kadar reaktörlerin devreden çıkarılması sürecini de aksatabileceği belirtiliyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiyesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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