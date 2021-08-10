Euro
10.15
Dolar
8.65
BIST 100
1,433.56
Altın
1,735.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TİM Başkanı İsmail Gülle, GENÇ TİM’in tanıtıldığı basın toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Japonya'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor

Japonya'da sağanak ve kuvvetli rüzgarlar sonrası binlerce kişiye tahliye uyarısı verildi, tren seferleri durduruldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.08.2021
Japonya'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) aşırı yağışın sürdüğü Hokkaido, Aomori, İwate ve Gifu eyaletleri için heyelan uyarılarında bulundu.

JMA rüzgarların hızının Hokkaido'da saatte 90 kilometreyi, Tohoku ve Hokuriku'da saatte 80 kilometreyi bulacağını açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK, İwate'de 2 bin 405, Aomori'de 8 bin 399, Hokkaido'da 1204 kişiye yönelik tahliye uyarıları verildiğini bildirdi.

Japonya Doğu Demiryolları da ülkenin batısında işlek kullanılan Tokaido hattındaki bazı tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kıbrıs Rum kesiminde 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi

Benzer haberler

Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Japonya'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor

Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın 'şiddetli yağış' bekleniyor

Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın 'şiddetli yağış' bekleniyor
Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yangından etkilenen Adana ve Antalya'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yangından etkilenen Adana ve Antalya'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor