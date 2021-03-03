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Dünya

Japonya'da 97 yaşındaki Prenses Yuriko kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Japonya'da İmparatorluk ailesinin en yaşlı ferdi ve İmparator Naruhito'nun büyük halası 97 yaşındaki Prenses Yuriko hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.03.2021
Japonya'da 97 yaşındaki Prenses Yuriko kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Tokyo

Kyodo ajansının haberine göre, anormal kalp ritmi rahatsızlığı sebebiyle Prenses Yuriko başkent Tokyo'daki St. Luke's Uluslararası Hastanesinde tedaviye alındı.

Tedavisinin 1 hafta sürmesi beklenen 97 yaşındaki Prenses Yuriko, geçen yıl sonbahar aylarında iki hafta boyunca akciğer iltihabı tedavisi görmüştü.

1923 doğumlu Yuriko 18 yaşındayken, 1926'dan 1947'ye dek tahtta kalan İmparator Hirohito'nun erkek kardeşi Prens Mikasa ile evlenmişti.

Prens Mikasa 100 yaşındayken Ekim 2016'da hayatını kaybetmişti.


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