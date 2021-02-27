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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı konusunda kararsız

Japonya'da düzenlenen bir ankette, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 43'ünün yeni tip koronavirüs aşısı konusunda kararsız oldukları belirlendi. Aşıya karşı çıkanların yüzde 77'si yan etkilerine yönelik endişeler taşıdığını aktardı.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.02.2021
Japonya'da 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı konusunda kararsız

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo merkezli Internet Infinity firması çevrim içi anketinde, 1-12 Şubat'ta yaşlı bakım merkezlerinde hizmet alan 65 yaş üzeri 400'den fazla kişinin düşüncelerini sordu.

Ankete katılan 423 kişinin yüzde 15'i aşı uygulamasına karşı çıkarken, yüzde 43'ü aşı olmak konusunda kararsız olduğunu bildirdi.

Aşıya karşı çıkan ve kararsız olanların yüzde 77'si, aşının güvenliği ve yan etkilerine yönelik endişeler taşıdığını aktardı.

Ankete katılanların yüzde 42'si ise aşı olmak istediğini ifade etti.

İnternet Infinity yetkilisi, bakım merkezlerindeki yaşlıların Kovid-19 semptomlarına yönelik yüksek risk taşıdığını belirterek, "Hem bilgilendirerek hem de teşvik ederek, aşılanma oranlarının yükseltilmesi gerekiyor." dedi.

Kovid-19 aşı uygulamaları, nisan itibarıyla 65 yaş üstündekilere başlanacak.

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